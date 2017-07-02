Ищенко: Наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу в пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года наряду с четырьмя городами — организаторами Кубка конфедераций.

«Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов», — сказала Ищенко.

Строящийся к чемпионату мира стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. мест. «Все идет по графику, все строится. Уже закончено возведение крыши, сейчас идет закрытие контура, отделка внутренних помещений», — отметила Ищенко.