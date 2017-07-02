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2 июля 2017, 10:03 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Ищенко: Наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года послужит огромным толчком для развития не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года Наталья Ищенко.

В субботу в <nobr>пресс-центре</nobr> стадиона Санкт-Петербург послы представили семь городов которые примут чемпионат мира 2018 года. Увеличить
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В субботу в пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» послы представили семь городов, которые примут чемпионат мира 2018 года наряду с четырьмя городами — организаторами Кубка конфедераций.

«Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов», — сказала Ищенко.

Строящийся к чемпионату мира стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. мест. «Все идет по графику, все строится. Уже закончено возведение крыши, сейчас идет закрытие контура, отделка внутренних помещений», — отметила Ищенко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.
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