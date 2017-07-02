Ищенко: Наследие ЧМ-2018 коснется как футбола, так и других видов спорта в Калининграде
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года послужит огромным толчком для развития не только футбола, но и других видов спорта в Калининграде. Такое мнение ТАСС высказала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года Наталья Ищенко.
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«Для Калининграда огромный плюс, что мы получим столько спортивной инфраструктуры, в которой город действительно нуждается. Мы получим четыре тренировочные площадки, замечательный стадион. Естественно, это послужит огромным толчком для развития футбола, а также всех сопутствующих видов спорта. Уверена, что калининградцы, почувствовав дух большого турнира, захотят и своих детей отдать в спорт, и сами дети захотят достичь таких же высот и результатов», — сказала Ищенко.
Строящийся к чемпионату мира стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. мест. «Все идет по графику, все строится. Уже закончено возведение крыши, сейчас идет закрытие контура, отделка внутренних помещений», — отметила Ищенко.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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