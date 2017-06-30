Почему Аршавин не помешал бы России на домашнем чемпионате мира

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И правда, Аршавин пригодился бы России, и уж точно не был «туристом» в команде. Понятно, что в силу возраста и «физики» его не хватит на полные матчи, но вполне способен выйти во втором тайме на 20−30 минут и, как говорится, исполнить. Тем более матчи Кубка Конфедерации показали, что российской сборной не хватало думающего игрока, умеющего в нужный момент выдать обостряющую передачу или соорудить гол на ровном месте. Увы, футболисты Станислава Черчесова выступили бесславно, а сам тренер попал под шквал критики болельщиков и СМИ.

В укор тренеру ставят неудачно использованные тактические схемы и выбор не самых сильных футболистов, а также не вызов Артема Дзюбу из-за личных разногласий. Более того, многие полагали, что Станислав Черчесов покинет свой пост, а его место займет Курбан Бердыев. Но с возвращением последнего в «Рубин», стало очевидно, что готовить сборную к чемпионату мира продолжит экс-тренер «Спартака» и «Легии».

Впрочем, у Черчесова и Аршавина никогда не возникало разногласий, вследствие чего Станислав Саламович может вернуться к кандидатуре кайратовца и этим самым смягчить критику российских фанатов.

С другой стороны, и «Кайрат» обязан помочь своему лидеру, а именно попаданием в групповой этап Лиги Европы. В этом случае только ленивый не будет говорить об Андрее. А он-то никогда не отказывался выступать за национальную команду, а в случае долгожданного вызова, сделает все, чтобы не разочаровать болельщиков и тренерский штаб. Не исключено, что именно ярким выступлением на домашнем мундиале Аршавин хотел бы поставить жирную точку в своей игровой карьере.

Да и в нынешней российской сборной фактически нет игроков мирового класса, поэтому приглашение Аршавина могло бы встряхнуть команду, а заодно придать ей необходимый атмосферный тон, чего так не хватает при тренерстве Черчесова. По крайней мере, наставник не должен игнорировать результаты футболиста. С момента прихода в «Кайрат» и до сегодняшнего дня, Аршавин провел 58 матчей. Забил 17 мячей, из них только один с пенальти. И отдал 16 результативных передач. Ладно бы, если он только феерил в премьер-лиге, так ведь свой уровень держит в еврокубковых матчах.

Как однажды признался Аршавин, сейчас он бегает по полю гораздо меньше, чем раньше, но способен еще приносить пользу, потому что был качественно обучен. Может технично принять мяч, и очень быстро оценить ситуацию, правильно отдать пас. И за эти качества благодарен своим тренерам в школе «Смена».

Кто знает, может ему и посчастливится стать на чемпионате мира 2018 года единственным представителем казахстанской премьер-лиги.

Отметим, что в недавнем матче с «Атлантасом» Андрей Аршавин оформил дубль, а «Кайрат» разгромил соперника со счетом 6:0. Ответная игра команд в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 6 июля в Литве.