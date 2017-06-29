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29 июня 2017, 20:40 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Оргкомитет рассчитывает, что Россию во время ЧМ-2018 посетит 1 млн иностранных болельщиков

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Оргкомитет «Россия-2018» рассчитывает, что страну в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года посетит около миллиона иностранных болельщиков. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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