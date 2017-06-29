Оргкомитет рассчитывает, что Россию во время ЧМ-2018 посетит 1 млн иностранных болельщиков

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«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов. Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.