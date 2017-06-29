Сорокин: Бразильцы рассматривали базы в Краснодарском крае для проживания на ЧМ-2018
СОЧИ, 29 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная Бразилии рассматривала вариант размещения в Краснодарском крае во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Высокий интерес к базам в Краснодарском крае, — сказал Сорокин журналистам. — Здесь были и смотрели много команд: Бразилия, Новая Зеландия, Исландия и много других. Некоторые базы уже зарезервированы, но я не могу рассказать, кем именно. У нас уже год продолжаются визиты команд и будут продолжаться дальше».
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