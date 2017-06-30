Легенды футбола и мировые звезды сыграют в футбольном матче, организованном Натальей Водяновой
Легенды футбола, мировые звезды
шоу-бизнеса, а также атлеты Специальной Олимпиады сыграют в объединённом футбольном матче, организованном Натальей Водяновой.
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13 июля 2018 года, за два дня до финала чемпионата мира по футболу, на возрожденном ультрасовременном «ВТБ Арена — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» состоится уникальный матч c участием легенд мирового футбола, звезд
Специальный матч — это масштабное благотворительное событие, призванное привлечь внимание к правам и возможностям людей с ментальными особенностями и повысить осведомленность общества о Специальной Олимпиаде, которая на сегодняшний день является крупнейшей спортивной организацией, занимающейся проведением спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.
На поле выйдут лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности. Идейный вдохновитель проекта Наталья Водянова отметила:
«Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football) и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известным во всем мире Объединенного Спорта.
Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна".
Основатель агентства стратегических коммуникаций Eventica Cергей Колушев отметил, что для компании большая честь поддерживать эту чрезвычайно важную и своевременную инициативу. «Общественное движение “Россия любит футбол!” символизирует инклюзивность спорта, и Специальный матч позволит нам наглядно показать его объединяющую силу. Тот факт, что мероприятие состоится во время главного события мира футбола — чемпионата мира FIFA 2018 — придает дополнительную значимость этому яркому событию», — пояснил он.
«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и
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