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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30233071/
30 июня 2017, 16:29 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Легенды футбола и мировые звезды сыграют в футбольном матче, организованном Натальей Водяновой

Легенды футбола, мировые звезды шоу-бизнеса, а также атлеты Специальной Олимпиады сыграют в объединённом футбольном матче, организованном Натальей Водяновой.

Легенды футбола мировые звезды <nobr>шоу-бизнеса</nobr> а также атлеты Специальной Олимпиады сыграют в объединённом футбольном матче организованном Натальей <span class=error>Водяновой</span>. Увеличить
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13 июля 2018 года, за два дня до финала чемпионата мира по футболу, на возрожденном ультрасовременном «ВТБ Арена — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» состоится уникальный матч c участием легенд мирового футбола, звезд шоу-бизнеса, а также атлетов Специальной Олимпиады. Проект реализуется общественным движением «Россия любит футбол!» под патронажем основателя Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», члена совета директоров Специальной Олимпиады, супермодели Натальи Водяновой. Оператор мероприятия — агентство стратегических коммуникаций Eventica.

Специальный матч — это масштабное благотворительное событие, призванное привлечь внимание к правам и возможностям людей с ментальными особенностями и повысить осведомленность общества о Специальной Олимпиаде, которая на сегодняшний день является крупнейшей спортивной организацией, занимающейся проведением спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.

На поле выйдут лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности. Идейный вдохновитель проекта Наталья Водянова отметила:

«Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football) и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известным во всем мире Объединенного Спорта.

Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна".

Основатель агентства стратегических коммуникаций Eventica Cергей Колушев отметил, что для компании большая честь поддерживать эту чрезвычайно важную и своевременную инициативу. «Общественное движение “Россия любит футбол!” символизирует инклюзивность спорта, и Специальный матч позволит нам наглядно показать его объединяющую силу. Тот факт, что мероприятие состоится во время главного события мира футбола — чемпионата мира FIFA 2018 — придает дополнительную значимость этому яркому событию», — пояснил он.

«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), Академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо» площадью 8 гектаров. Общая площадь реализуемого проекта — около 32 га. Титульный спонсор — Банк ВТБ (ПАО).
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