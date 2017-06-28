11 друзей Инфантино. Как сложились судьбы чиновников из доклада про ЧМ-2018
«СЭ» внимательно изучил часть доклада Майкла Гарсии, касающуюся выборов России в качестве организатора ЧМ-2018, и выделил 11 ведущих чиновников ФИФА, которые фигурировали в тексте расследования. Многие из них сейчас отстранены от футбола, иные находятся под следствием.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Йозеф БЛАТТЕР,
бывший президент ФИФА.
В чем подозревали:
Никаких прямых обвинений в адрес Блаттера в докладе не содержится. Просто перечисление фактов, которые были известны ранее: бывший президент ФИФА продвигал идею проведения ЧМ в новых странах, встречался с Владимиром Путиным и присутствовал на товарищеской игре между сборными России и Катара в марте 2011 года. На должностные преступления все вышеперечисленное не похоже.
Где он сейчас:
Блаттер был вынужден подать в отставку после масштабного коррупционного скандала, который разразился в ФИФА в конце мая 2015-го. В декабре того же года, было принято решение отстранить бывшего президента от футбольной деятельности на 8 лет.
Чун МОН ЧЖУН,
почетный
В чем подозревали:
Главный «грех» корейского функционера — визит в Россию в ноябре 2010 года. В нашей стране Чун Мон Чжун сходил на экскурсию в Кремль, погулял по Петербургу и Петергофу, а также посетил балет в Большом театре. Все это — за счет принимающей стороны. Признаков взятки в вышеперечисленных мероприятиях Майкл Гарсия не нашел.
Где он сейчас:
Чун Мон Чжун ушел с поста президента Федерации футбола Южной Кореи и с поста
Франц БЕККЕНБАУЭР,
бывший глава футбольного комитета ФИФА.
В чем подозревали:
Легенде немецкого футбола в докладе Гарсии посвящен отдельный раздел. Сообщается, что «Газпром» якобы предложил Беккенбауэру должность посла компании (с соответствующим окладом) если тот проголосует за Россию на выборах
Где он сейчас:
В июне 2014 года ФИФА на 90 дней отстранила Беккенбауэра от любой деятельности, связанной с футболом, за отказ от сотрудничества при расследовании итогов выборов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Сейчас в отношении почетного президента «Баварии» идет следствие по делу о мошенничестве при выборах хозяев ЧМ-2006 и ЧМ-2010.
Гарольд
бывший глава технического комитета ФИФА.
В чем подозревали:
Где он сейчас:
В январе 2016 года чилиец был на 7 лет отстранен от любой футбольной деятельности за то, что «неоднократно просил о личных одолжениях, касающихся его родственников (сына, племянника и шурина) у организации, связанной с заявочным комитетом». Но Россия тут ни при чем, эта история — про Катар.
Мишель Д’УГ,
глава медицинского комитета ФИФА.
В чем подозревали:
Бельгиец получил в подарок от Вячеслава Колосова некую картину, в которой британские СМИ узнали полотно кисти Пикассо. Сам д’Уг заявил, что,
Где он сейчас:
По сей день сохраняет пост главы медицинского комитета ФИФА и входит в совет ФИФА.
Амос АДАМУ,
бывший член исполкома ФИФА.
В чем подозревали:
В докладе Гарсии содержится информация о том, что Россия могла предлагать Адаму совместные проекты по развитию футбола в Африке в обмен на поддержку в ходе голосования по ЧМ-2018. Доказательств этому обвинению найдено не было.
Где он сейчас:
В январе 2017 года нигериец был на три года отстранен от любой футбольной деятельности. Это уже второй «бан» для Адаму — в 2010 году его отлучали от футбола на 2 года после обвинений в получении взятки.
Джек УОРНЕР,
бывший президент КОНКАКАФ.
В чем подозревали:
Уорнер посещал Россию осенью 2010 года и вместе с шестью другими членами исполкома ФИФА участвовал в бесплатных экскурсиях по Москве и Петербургу и ходил на балет в Большом театре. Криминала в этой поездке Майкл Гарсия не нашел.
Где он сейчас:
Бывший президент КОНКАКАФ оказался одним из первых чиновников ФИФА, которых арестовали по делу о коррупции. В сентябре 2015-го его пожизненно отлучили от футбола. Уорнер был экстрадирован в США и до сих пор находится под следствием.
Мохаммед БИН ХАММАМ,
президент АФК.
В чем подозревали:
Катарец тоже был в делегации ФИФА, посещавшей Россию осенью 2010 года.
Где он сейчас:
Бин Хаммам получил аж два пожизненных отстранения от футбольной деятельности. Первый «бан» от комитета по этике он оспорил в судебном порядке, но в 2014 году нарвался на второй запрет.
Хани АБО РИДА,
бывший глава комитета ФИФА по стадионам и безопасности.
В чем подозревали:
Вместе с Бин Хаммамом, Уорнером и компанией бесплатно посетил Россию осенью 2010 года.
Где он сейчас:
Избежал обвинений в коррупции и до сих пор входит в исполком ФИФА.
Рафаэль САЛЬГЕРО,
бывший член исполкома ФИФА.
В чем подозревали:
Участвовал в поездке по России осенью 2010 года.
Где он сейчас:
Комитет по этике ФИФА обвинил гватемальца в получении взяток на 5 миллионов долларов и отстранил от футбольной деятельности. Находится под следствием.
Дэнни ДЖОРДАН,
технический советник оценочной группы заявки России.
В чем подозревали:
Находился в группе чиновников ФИФА, получивших в подарок планшеты во время инспекционной поездки в Россию.
Где он сейчас:
Занимает пост президента Федерации футбола ЮАР. В 2015 году признался, что перечислил 10 миллионов долларов Джеку Уорнеру, но категорически отрицал, что это была взятка за помощь в получении права провести ЧМ-2010.
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