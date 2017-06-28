11 друзей Инфантино. Как сложились судьбы чиновников из доклада про ЧМ-2018

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Йозеф БЛАТТЕР,

бывший президент ФИФА.

В чем подозревали:

Никаких прямых обвинений в адрес Блаттера в докладе не содержится. Просто перечисление фактов, которые были известны ранее: бывший президент ФИФА продвигал идею проведения ЧМ в новых странах, встречался с Владимиром Путиным и присутствовал на товарищеской игре между сборными России и Катара в марте 2011 года. На должностные преступления все вышеперечисленное не похоже.

Где он сейчас:

Блаттер был вынужден подать в отставку после масштабного коррупционного скандала, который разразился в ФИФА в конце мая 2015-го. В декабре того же года, было принято решение отстранить бывшего президента от футбольной деятельности на 8 лет.

Чун МОН ЧЖУН,

почетный вице-президент ФИФА.

В чем подозревали:

Главный «грех» корейского функционера — визит в Россию в ноябре 2010 года. В нашей стране Чун Мон Чжун сходил на экскурсию в Кремль, погулял по Петербургу и Петергофу, а также посетил балет в Большом театре. Все это — за счет принимающей стороны. Признаков взятки в вышеперечисленных мероприятиях Майкл Гарсия не нашел.

Где он сейчас:

Чун Мон Чжун ушел с поста президента Федерации футбола Южной Кореи и с поста вице-президента ФИФА. Однако сохранил за собой звание почетного вице-президента ФИФА. В той части доклада Гарсии, которая не касается России, содержится информация о том, что глава заявочного комитета Англии вместе с принцем Уильямом и бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном пытались договориться с Чун Мон Чжуном об «обмене». Корейцы должны были выбрать Англию как хозяйку ЧМ-2018, а британцы проголосовали бы за заявку Южной Кореи на ЧМ-2022.

Франц БЕККЕНБАУЭР,

бывший глава футбольного комитета ФИФА.

В чем подозревали:

Легенде немецкого футбола в докладе Гарсии посвящен отдельный раздел. Сообщается, что «Газпром» якобы предложил Беккенбауэру должность посла компании (с соответствующим окладом) если тот проголосует за Россию на выборах страны-хозяйки ЧМ-2018. Расследование выявило, что на самом деле немец заключил рекламный контракт не с «Газпромом», а Российским газовым обществом, и случилось это уже в 2012 году, после того, как России отдали ЧМ.

Где он сейчас:

В июне 2014 года ФИФА на 90 дней отстранила Беккенбауэра от любой деятельности, связанной с футболом, за отказ от сотрудничества при расследовании итогов выборов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Сейчас в отношении почетного президента «Баварии» идет следствие по делу о мошенничестве при выборах хозяев ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

Гарольд МЭЙН-НИКОЛС,

бывший глава технического комитета ФИФА.

В чем подозревали:

Мэйн-Николсу и другим членам оценочной комиссии ФИФА подарили в России планшеты iPad с информацией о городах, претендовавших на проведение ЧМ. Расследование Гарсии установило, что ничего предосудительного в таком подарке не было, но в будущем от подобных презентов стоит воздержаться.

Где он сейчас:

В январе 2016 года чилиец был на 7 лет отстранен от любой футбольной деятельности за то, что «неоднократно просил о личных одолжениях, касающихся его родственников (сына, племянника и шурина) у организации, связанной с заявочным комитетом». Но Россия тут ни при чем, эта история — про Катар.

Мишель Д’УГ,

глава медицинского комитета ФИФА.

В чем подозревали:

Бельгиец получил в подарок от Вячеслава Колосова некую картину, в которой британские СМИ узнали полотно кисти Пикассо. Сам д’Уг заявил, что, во-первых, это был личный подарок от старого друга, во-вторых, он не подозревал о том, что именно ему дарят, а в-третьих, искусствоведческая экспертиза определила, что картина принадлежит кисти неизвестного художника и стоит недорого.

Где он сейчас:

По сей день сохраняет пост главы медицинского комитета ФИФА и входит в совет ФИФА.

Амос АДАМУ,

бывший член исполкома ФИФА.

В чем подозревали:

В докладе Гарсии содержится информация о том, что Россия могла предлагать Адаму совместные проекты по развитию футбола в Африке в обмен на поддержку в ходе голосования по ЧМ-2018. Доказательств этому обвинению найдено не было.

Где он сейчас:

В январе 2017 года нигериец был на три года отстранен от любой футбольной деятельности. Это уже второй «бан» для Адаму — в 2010 году его отлучали от футбола на 2 года после обвинений в получении взятки.

Джек УОРНЕР,

бывший президент КОНКАКАФ.

В чем подозревали:

Уорнер посещал Россию осенью 2010 года и вместе с шестью другими членами исполкома ФИФА участвовал в бесплатных экскурсиях по Москве и Петербургу и ходил на балет в Большом театре. Криминала в этой поездке Майкл Гарсия не нашел.

Где он сейчас:

Бывший президент КОНКАКАФ оказался одним из первых чиновников ФИФА, которых арестовали по делу о коррупции. В сентябре 2015-го его пожизненно отлучили от футбола. Уорнер был экстрадирован в США и до сих пор находится под следствием.

Мохаммед БИН ХАММАМ,

президент АФК.

В чем подозревали:

Катарец тоже был в делегации ФИФА, посещавшей Россию осенью 2010 года.

Где он сейчас:

Бин Хаммам получил аж два пожизненных отстранения от футбольной деятельности. Первый «бан» от комитета по этике он оспорил в судебном порядке, но в 2014 году нарвался на второй запрет.

Хани АБО РИДА,

бывший глава комитета ФИФА по стадионам и безопасности.

В чем подозревали:

Вместе с Бин Хаммамом, Уорнером и компанией бесплатно посетил Россию осенью 2010 года.

Где он сейчас:

Избежал обвинений в коррупции и до сих пор входит в исполком ФИФА.

Рафаэль САЛЬГЕРО,

бывший член исполкома ФИФА.

В чем подозревали:

Участвовал в поездке по России осенью 2010 года.

Где он сейчас:

Комитет по этике ФИФА обвинил гватемальца в получении взяток на 5 миллионов долларов и отстранил от футбольной деятельности. Находится под следствием.

Дэнни ДЖОРДАН,

технический советник оценочной группы заявки России.

В чем подозревали:

Находился в группе чиновников ФИФА, получивших в подарок планшеты во время инспекционной поездки в Россию.

Где он сейчас:

Занимает пост президента Федерации футбола ЮАР. В 2015 году признался, что перечислил 10 миллионов долларов Джеку Уорнеру, но категорически отрицал, что это была взятка за помощь в получении права провести ЧМ-2010.