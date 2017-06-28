Англия пыталась купить ЧМ-2018?

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Согласно докладу ФИФА, англичане проделали огромную работу, чтобы заполучить каждый голос членов исполкома. Авторы расследования поблагодарили Футбольную Ассоциацию (ФА) за сотрудничество, но это не отменяет того факта, что английская сторона вела нечистую, нечестную борьбу, которая не соответствует кодексу ФИФА.

Главная претензия заключается в том, что британцы пытались всяческими методами заслужить благосклонность бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, который был одним из трех членов исполкома, чьи голоса имели особую силу.

В частности, ФА обеспечила работой сына банкира Уорнера — Ричарда Себро. Он трудился на «Уэмбли», в «Астон Вилле» и «Тоттенхэме». Гарсия упоминает о письме, присланном Уорнеру от Себро, в котором тот благодарит своего покровителя: «Мои коллеги из Вулверхэмптона с подобной квалификацией конкурируют за дополнительные смены в “Макдональдсе”. Благодарен вам за то, что мне этим заниматься не приходится. Видел вчера главу ФА Лорда Трисмана. Он спрашивал, как вы. Говорит, давно не было от вас вестей».

Кроме того Уорнер просил предоставить различные льготы своему клубу из Тринидада и Тобаго под названием «Джо Паблик». Предоставлялись ли они в итоге, точно неизвестно. Но, судя по переписке, это весьма вероятно.

Уорнер использовал свой статус, предоставляя различные преференции федерации Тринидада и Тобаго. Также он настоял на том, чтобы англичане «простили» долг Ямайской федерации футбола в размере 215 тысяч долларов. Напомним, Уорнер был позднее пожизненно дисквалифицирован.

Дальше — больше. Уорнер просил о содействии в строительстве полей для крикета в своем родном Лонгденвилле. В итоге в ФА была создана специальная делегация для посещения места, чтобы создать необходимую шумиху в СМИ.

Или вот еще деталь: заявочная кампания англчан оплачивала званый ужин Карибского футбольного союза в Тринидаде, который обошелся в 35 тысяч фунтов.

Англичане хотели набрать вистов для своей заявки, сыграв товарищеский матч в Таиланде, но в итоге от идеи отказались. Предлагал им свое содействие в продвижении заявки глава конфедерации Океании Рейнальд Темари….