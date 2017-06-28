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28 июня 2017, 14:44 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

ФИФА не нашла доказательств неправомерного получения Россией ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств обвинений России в неправомерности получения права проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Международная федерация футбола не нашла доказательств обвинений России в неправомерности получения права проведения чемпионата мира 2018 года. В организации опубликовали полные итоги расследования под руководством Майкла <span class=error>Гарсии</span>. Отмечается что никаких доказательств вины заявочного комитета России не обнаружено. Увеличить
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«Помимо заявления, сделанного Кодзо Ташимой (руководителем японской заявки), нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре или сотрудничал с другими членами-ассоциациями ФИФА или заявочными комитетами, чтобы влиять на процесс выборов», — гласит заявление ФИФА.

Российскую сторону обвиняли в подкупе. «Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета “Россия-2018”, имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность», — отмечается в документе.

ФИФА проводила разбирательство о правомерности получения Россией и Катаром прав проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 года соответственно на протяжении нескольких лет. Руководил расследованием глава следственной палаты комитета по этике организации Майкл Гарсия.
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