ФИФА не нашла доказательств неправомерного получения Россией ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств обвинений России в неправомерности получения права проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.
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«Помимо заявления, сделанного Кодзо Ташимой (руководителем японской заявки), нет никаких признаков, что заявочный комитет России участвовал в сговоре или сотрудничал с другими
Российскую сторону обвиняли в подкупе. «Подарки, которые были получены членами исполкома ФИФА от оргкомитета “Россия-2018”, имели, как это указано в документах и свидетельствах, символическую ценность», — отмечается в документе.
ФИФА проводила разбирательство о правомерности получения Россией и Катаром прав проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 года соответственно на протяжении нескольких лет. Руководил расследованием глава следственной палаты комитета по этике организации Майкл Гарсия.
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