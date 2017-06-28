Россия чиста, а в Англии коррупция
Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей. ФИФА опубликовала доклад главы следственной палаты комитета по этике Майкла Гарсии о выборах организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте полный доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике этой организации Майкла Гарсии, в котором он отчитывается о расследовании обстоятельств выбора
Россия невиновна.
Предполагалось, что в расследовании под руководством американского следователя Майкла Гарсии будут выявлены доказательства подкупа делегатов ФИФА, отдавших право проведения мундиалей России (2018) и Катару (2022), однако.
на деле никаких доказательств против России и Катара приведено не было, а сам доклад принес неожиданные результаты.
Так, фактически единственным упоминанием о возможном подкупе со стороны России является история о том, как бывший президент РФС и
Однако сам Д’Уг утверждал, что это был просто дар, а не попытка подкупа, что подтверждается фактом: свой голос при выборе
Не были подтверждены и другие расследовавшиеся обстоятельства, которые могли бы указать на сговор в пользу России при выборах места проведения ЧМ-2018.
Так, не нашла подтверждения информация о том, что Франц Беккенбауэр за голос в пользу России смог заключить
При этом надо отметить, что расследованием обстоятельств вокруг российской заявки занимался не Гарсия, отказавшийся от этого фронта работ, а его заместитель Корнель Борбели из Швейцарии.
Российская сторона предоставила данные о том, что на заявочную кампанию было потрачено свыше 788 млн рублей, и хотя финансовые документы ФИФА не получила
Вердиктом доклада Гарсии в отношении выбора страны проведения чемпионата мира 2018 года являются отсутствие сговора в пользу России и ее невиновность.
В Катаре все спокойно.
Не выявил доклад Гарсии никаких поводов для пересмотра выбора
Претензий к выбору азиатской страны хозяйкой мундиаля у британской прессы, по инициативе которой и было запущено в 2012 году данное расследование, было даже больше, чем к российской. Однако никаких фактов сговора в пользу Катара Гарсии и Борбели выявить не удалось.
«Хоть мы и сомневаемся в сроках публикации данной информации, мы приветствуем факт появления доклада Гарсии, — говорится в заявлении катарского оргкомитета по проведению чемпионата мира 2022 года.
— Мы считаем, что масштабы нашего сотрудничества с этим расследованием и сделанные в нем выводы представляют собой доказательство честности нашей заявки.
Мы продолжим работать над выполнением тех обещаний, что содержались в нашей заявке и посвявтим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке.
Британцы сели в лужу.
Но самым удивительным фактом в докладе Гарсии оказался факт сговора при голосовании между Великобританией и Кореей!
Как утверждается в докладе Гарсии, бывший
Целью этих переговоров был обмен голосов между Англией и Южной Кореей, так как они претендовали на проведение футбольных мундиалей в разные годы.
Об этом сообщил во время расследования глава заявочной кампании Англии Джефф Томпсон, который наряду с Кэмероном и принцом Уильямом был участником встреч с азиатским функционером.
Чон Монджун отрицает факт встречи перед выборами, утверждая, что встречался с Кэмероном в другое время, однако доклад констатирует вывод, что имел место факт наличия неправомерного сговора перед выборами места проведения чемпионата мира по футболу, что является нарушением правил ФИФА.
Интересно, что Монджун был в октябре 2015 года отстранен от футбольной деятельности на шесть лет как раз за нарушения при выборах организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Впоследствии этот срок, правда, был сокращен до пяти лет.
При этом, кому корейский функционер отдал голоса, не разглашается. А вот Джефф Томпсон, член исполкома от Великобритании, в первом туре выборов
Интересно, что единственным членом исполкома на тот момент среди тех, чьи голоса озвучены в докладе, проголосовавшим на выборах организатора ЧМ-2018 за Россию, а на выборах организатора ЧМ-2022 за Катар, является ныне отстраненный от футбольной деятельности бывший президент УЕФА Мишель Платини.
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