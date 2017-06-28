Россия чиста, а в Англии коррупция

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте полный доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике этой организации Майкла Гарсии, в котором он отчитывается о расследовании обстоятельств выбора стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022.

Россия невиновна.

Предполагалось, что в расследовании под руководством американского следователя Майкла Гарсии будут выявлены доказательства подкупа делегатов ФИФА, отдавших право проведения мундиалей России (2018) и Катару (2022), однако.

на деле никаких доказательств против России и Катара приведено не было, а сам доклад принес неожиданные результаты.

Так, фактически единственным упоминанием о возможном подкупе со стороны России является история о том, как бывший президент РФС и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подарил картину неизвестного автора бельгийскому члену исполкома ФИФА на тот момент Мишелю Д’Угу.

Однако сам Д’Уг утверждал, что это был просто дар, а не попытка подкупа, что подтверждается фактом: свой голос при выборе страны-хозяйки мундиаля-2018 глава медицинской службы ФИФА на тот момент отдал за заявку Бельгии и Нидерландов.

Не были подтверждены и другие расследовавшиеся обстоятельства, которые могли бы указать на сговор в пользу России при выборах места проведения ЧМ-2018.

Так, не нашла подтверждения информация о том, что Франц Беккенбауэр за голос в пользу России смог заключить бизнес-контракт с российской газовой компанией, и что российский заявочный комитет вступил в сговор с испанцами и японцами.

При этом надо отметить, что расследованием обстоятельств вокруг российской заявки занимался не Гарсия, отказавшийся от этого фронта работ, а его заместитель Корнель Борбели из Швейцарии.

Российская сторона предоставила данные о том, что на заявочную кампанию было потрачено свыше 788 млн рублей, и хотя финансовые документы ФИФА не получила из-за российского законодательства, за расход средств глава заявочного комитета Россия-2018 Алексей Сорокин отчитался убедительно.

Вердиктом доклада Гарсии в отношении выбора страны проведения чемпионата мира 2018 года являются отсутствие сговора в пользу России и ее невиновность.

В Катаре все спокойно.

Не выявил доклад Гарсии никаких поводов для пересмотра выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Претензий к выбору азиатской страны хозяйкой мундиаля у британской прессы, по инициативе которой и было запущено в 2012 году данное расследование, было даже больше, чем к российской. Однако никаких фактов сговора в пользу Катара Гарсии и Борбели выявить не удалось.

«Хоть мы и сомневаемся в сроках публикации данной информации, мы приветствуем факт появления доклада Гарсии, — говорится в заявлении катарского оргкомитета по проведению чемпионата мира 2022 года.

— Мы считаем, что масштабы нашего сотрудничества с этим расследованием и сделанные в нем выводы представляют собой доказательство честности нашей заявки.

Мы продолжим работать над выполнением тех обещаний, что содержались в нашей заявке и посвявтим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке.

Британцы сели в лужу.

Но самым удивительным фактом в докладе Гарсии оказался факт сговора при голосовании между Великобританией и Кореей!

Как утверждается в докладе Гарсии, бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям вели перед выборами хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 переговоры с на тот момент главой Федерации футбола Южной Кореи Чон Монджуном.

Целью этих переговоров был обмен голосов между Англией и Южной Кореей, так как они претендовали на проведение футбольных мундиалей в разные годы.

Об этом сообщил во время расследования глава заявочной кампании Англии Джефф Томпсон, который наряду с Кэмероном и принцом Уильямом был участником встреч с азиатским функционером.

Чон Монджун отрицает факт встречи перед выборами, утверждая, что встречался с Кэмероном в другое время, однако доклад констатирует вывод, что имел место факт наличия неправомерного сговора перед выборами места проведения чемпионата мира по футболу, что является нарушением правил ФИФА.

Интересно, что Монджун был в октябре 2015 года отстранен от футбольной деятельности на шесть лет как раз за нарушения при выборах организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Впоследствии этот срок, правда, был сокращен до пяти лет.

При этом, кому корейский функционер отдал голоса, не разглашается. А вот Джефф Томпсон, член исполкома от Великобритании, в первом туре выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 голосовал за Южную Корею.

Интересно, что единственным членом исполкома на тот момент среди тех, чьи голоса озвучены в докладе, проголосовавшим на выборах организатора ЧМ-2018 за Россию, а на выборах организатора ЧМ-2022 за Катар, является ныне отстраненный от футбольной деятельности бывший президент УЕФА Мишель Платини.