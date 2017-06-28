ФИФА: Оргкомитет заявки США на ЧМ-2022 по футболу никак не влиял на выборы
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт. Представители оргкомитета заявки США на право принять чемпионат мира 2022 года никак не влияли на процесс выборов и чиновников ФИФА, следует из доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла Гарсии, который опубликован на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов
В отчете Гарсии отмечается, что заявочный оргкомитет США исследовался «по остаточному принципу», несмотря на то, что к нему «не было претензий, и никаким подозрениям он не подвергался». Однако в случае расследования всего выборного процесса заявку США тоже решили рассмотреть.
В докладе отмечается, что конкретно американской частью расследования занимался не сам Гарсия, а
В своем отчете Борбели исследовал соответствие американской заявки этическому кодексу ФИФА. В заключении говорится, что не было выявлено ни одного эпизода с передачей дорогих подарков членам исполкома ФИФА, представители заявочного комитета США не вступали в тайный сговор с членами других ассоциаций, никак не пытались влиять на выборный процесс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter