ФИФА: Оргкомитет заявки США на ЧМ-2022 по футболу никак не влиял на выборы

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Во вторник ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. США претендовали на турнир 2022 года, который по итогам голосования достался Катару — в четвертом туре за заявку США было отдано 8 голосов, за Катар — 14.

В отчете Гарсии отмечается, что заявочный оргкомитет США исследовался «по остаточному принципу», несмотря на то, что к нему «не было претензий, и никаким подозрениям он не подвергался». Однако в случае расследования всего выборного процесса заявку США тоже решили рассмотреть.

В докладе отмечается, что конкретно американской частью расследования занимался не сам Гарсия, а экс-председатель следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнель Борбели. Это вызвано тем, что Гарсия является гражданином США, следовательно, его могли посчитать лицом заинтересованным.

В своем отчете Борбели исследовал соответствие американской заявки этическому кодексу ФИФА. В заключении говорится, что не было выявлено ни одного эпизода с передачей дорогих подарков членам исполкома ФИФА, представители заявочного комитета США не вступали в тайный сговор с членами других ассоциаций, никак не пытались влиять на выборный процесс.