Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30213857/
28 июня 2017, 10:32 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

ФИФА: Оргкомитет заявки США на ЧМ-2022 по футболу никак не влиял на выборы

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт. Представители оргкомитета заявки США на право принять чемпионат мира 2022 года никак не влияли на процесс выборов и чиновников ФИФА, следует из доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла Гарсии, который опубликован на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 28 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Представители оргкомитета заявки США на право принять чемпионат мира 2022 года никак не влияли на процесс выборов и чиновников ФИФА следует из доклада <nobr>экс-главы</nobr> следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла <span class=error>Гарсии</span> который опубликован на официальном сайте организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. США претендовали на турнир 2022 года, который по итогам голосования достался Катару — в четвертом туре за заявку США было отдано 8 голосов, за Катар — 14.

В отчете Гарсии отмечается, что заявочный оргкомитет США исследовался «по остаточному принципу», несмотря на то, что к нему «не было претензий, и никаким подозрениям он не подвергался». Однако в случае расследования всего выборного процесса заявку США тоже решили рассмотреть.

В докладе отмечается, что конкретно американской частью расследования занимался не сам Гарсия, а экс-председатель следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнель Борбели. Это вызвано тем, что Гарсия является гражданином США, следовательно, его могли посчитать лицом заинтересованным.

В своем отчете Борбели исследовал соответствие американской заявки этическому кодексу ФИФА. В заключении говорится, что не было выявлено ни одного эпизода с передачей дорогих подарков членам исполкома ФИФА, представители заявочного комитета США не вступали в тайный сговор с членами других ассоциаций, никак не пытались влиять на выборный процесс.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева