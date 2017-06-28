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28 июня 2017, 9:52 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Катар — о докладе Гарсии: Все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022

Оргкомитет чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, выступил с заявлением относительно публикации доклада бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

Оргкомитет чемпионата мира 2022 года который пройдёт в Катаре выступил с заявлением относительно публикации доклада бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла <span class=error>Гарсии</span>. Увеличить
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«Хотя мы сомневаемся в сроках публикации информации, мы приветствуем публикацию отчёта Гарсии. Мы считаем, что масштаб нашего сотрудничества с расследованием и сделанные выводы являются подтверждением целостности нашей заявки. Все убедились в честности нашей заявки.

Мы будем продолжать работать над выполнением обещаний, что были даны в рамках нашей заявки. Посвятим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке, — говорится в заявлении.
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Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018

Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям в 2010 году провели переговоры с на тот момент главой Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Монджуном, где обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
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