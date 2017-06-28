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Ранее французская прокуратура начала расследование процесса выборов стран — хозяек ЧМ-2018/2022.

«Хотя мы сомневаемся в сроках публикации информации, мы приветствуем публикацию отчёта Гарсии. Мы считаем, что масштаб нашего сотрудничества с расследованием и сделанные выводы являются подтверждением целостности нашей заявки. Все убедились в честности нашей заявки.

Мы будем продолжать работать над выполнением обещаний, что были даны в рамках нашей заявки. Посвятим себя организации исторического для ФИФА первого чемпионата мира на Среднем Востоке, — говорится в заявлении.