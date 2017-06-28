Украина готовится играть в политику, а не в футбол

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По информации «Известий», в то время как в России проходит Кубок конфедераций, на Украине активно обсуждается предложение отказаться от участия в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.

На Кубок конфедераций — 2017 в Россию прибыли сильнейшие сборные своих континентов: команды Новой Зеландии, Австралии, Португалии, Мексики, Чили, Камеруна и действующий чемпион мира — сборная Германии. Поболеть за свои команды съехалось несколько тысяч болельщиков из разных уголков земного шара, и в ходе турнира ни у иностранных делегаций, ни у зрителей серьезных замечаний к принимающей стороне не возникало: наша страна полностью оправдывает высокий кредит доверия ФИФА с точки зрения организации, инфраструктуры и безопасности. Таким образом, Россия демонстрирует свою готовность к проведению самого престижного международного турнира — чемпионата мира — 2018, который также пройдет в нашей стране. Участие в мундиале примут 32 лучшие сборные планеты, в число которых мечтает попасть любая национальная команда. Однако на Украине, по информации «Известий», властями страны и руководством национальной команды обсуждается идея отказаться от участия в финальной части чемпионата мира — 2018 даже в случае квалификации украинской сборной на мировое первенство.

— Украина хочет отказаться от участия в мундиале, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины (ФФУ). — При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру. Эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято.

По мнению народного депутата Верховной рады Украины Александра Марченко, Украине следует тем или иным способом игнорировать ЧМ-2018 в России.

— На сегодня уже ряд демократических стран рассматривает вариант с бойкотом чемпионата мира в России, — сказал «Известиям» Александр Марченко.

Цитата — Даже если Украина выйдет из свой квалификационной группы и получит возможность выступить в финальной части турнира, то мы всё равно должны отказаться от участия в этих соревнованиях.

Вице-президент Федерации футбола Украины Игорь Кочетов ушел от прямого ответа на вопрос о бойкоте чемпионата мира в России, заявив, что украинская сборная будет решать задачи по мере их поступления.

— На сегодня задача нашей национальной команды — выйти из своей отборочной группы, — сказал «Известиям» Кочетов. — Сначала нам необходимо добиться этой поставленной цели, а уже потом будем разговаривать о других целях и планах сборной Украины.

За комментарием «Известия» обратились также к одному из членов исполкома ФФУ Артему Франкову, который признался, что вероятность бойкота сборной Украины мирового первенства 2018 года в России действительно существует.

— Тема с бойкотом ЧМ-2018 так или иначе всплывает достаточно часто, и она очень болезненная, — заявил «Известиям» Франков. — Эти призывы совершенно не новые, и они действительно обсуждаются с разной степенью интенсивности. Но чтобы нам не выглядеть смешными, нужно сначала пройти квалификацию, а уже потом принимать решение об участии или неучастии в турнире. Ситуация достаточно серьезная. Прежде всего волнует проблема плохих отношений России и Украины и, как следствие, проблема безопасности. Но существует аргументы и в пользу участия украинской сборной в мировом первенстве 2018 года. К примеру, в случае квалификации нашей команды на турнир гимн Украины прозвучит на российских стадионах. Разбираться в этой ситуации будем тогда, когда вопрос встанет ребром.

Отметим, что в России к возможному бойкоту Украиной чемпионата мира — 2018 относятся с иронией. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян уверен, что мировое первенство в нашей стране не потеряет в зрелищности из-за отсутствия на нем украинской сборной.

— Лично я вообще не вижу здесь никакой проблемы, — заявил «Известиям» Симонян. — Чемпионат мира в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины. Украинской стороне могу лишь ответить фразой, которую когда-то сказал Наполеон: «От великого до смешного — один шаг».

Напомним, сборная Украины после шести матчей в группе I квалификационной стадии занимает четвертое место с 11 очками, пропустив вперед себя Турцию (11 очков), Исландию и Хорватию (по 13 очков). С турками у подопечных Андрея Шевченко одинаковое количество очков, и им они уступают лишь по дополнительным показателям. Для прямой квалификации на ЧМ-2018 нужно занять первое место в своей группе. Если же команда финиширует второй, то для попадания в финальную часть турнира ей предстоит принять участие в стыковых матчах.