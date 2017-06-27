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27 июня 2017, 20:08 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии подтвердил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года в соответствии со всеми нормами. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

В докладе указано что доказательств влияния на выборы <nobr>страны-организатора</nobr> чемпионата мира — 2018 нет. Увеличить
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Доклад Гарсии был полностью опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира — 2018 нет.

«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось», — сказал Мутко.

«Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки», — сказал Мутко.

Россия была выбрана в качестве организатора чемпионата мира 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018

В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доказательств влияния на ход выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года нет. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.
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