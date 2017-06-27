Мутко: Доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии подтвердил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года в соответствии со всеми нормами. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Доклад Гарсии был полностью опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы
«Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось», — сказал Мутко.
«Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки», — сказал Мутко.
Россия была выбрана в качестве организатора чемпионата мира 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter