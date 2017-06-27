В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нет никаких доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения [чемпионата мира]», — говорится в заключении доклада, посвященного выборам страны-хозяйки ЧМ-2018.