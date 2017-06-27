В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доказательств влияния на ход выборов
страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года нет. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.
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«Нет никаких доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения [чемпионата мира]», — говорится в заключении доклада, посвященного выборам
Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА
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