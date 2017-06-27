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27 июня 2017, 19:39 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

В докладе Гарсии отсутствуют доказательства влияния на выборы страны-организатора ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доказательств влияния на ход выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года нет. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Увеличить
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«Нет никаких доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения [чемпионата мира]», — говорится в заключении доклада, посвященного выборам страны-хозяйки ЧМ-2018.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт не нашел нарушений в процессе выборов на основе отчета Гарсии. Позже Гарсия заявил, что отчет Эккерта содержит неполные и ошибочные данные о ходе расследования, он подал апелляцию, которую позже ФИФА назвала безосновательной. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42.
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Сорокин: Доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

Сорокин: Доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Доклад Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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27 июня

Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

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