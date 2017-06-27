Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

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Полностью доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Гарсии был опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира — 2018 нет.

«Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы», — сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.