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27 июня 2017, 19:09 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сорокин: Доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Доклад Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В опубликованном на сайте ФИФА докладе указано что доказательств влияния на выборы <nobr>страны-организатора</nobr> чемпионата мира 2018 года нет. Увеличить
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Полностью доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Гарсии был опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира — 2018 нет.

«Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы», — сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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