ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022

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В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА.