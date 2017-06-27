ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала полную версию доклада Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Текст опубликован на сайте ФИФА.
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В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА.
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