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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30208520/
27 июня 2017, 18:45 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала полную версию доклада Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Текст опубликован на сайте ФИФА.

В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА. Увеличить
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В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА.

Выборы стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года — Катар.
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Новости Чемпионата мира

Сорокин: Доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

Сорокин: Доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Доклад Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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27 июня

Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

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