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27 июня 2017, 18:56 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Мэр Самары предложил запретить любителям шансона работать таксистами во время ЧМ-2018

Мэр Самары Олег Фурсов предложил не допускать «некультурных» таксистов к работе во время чемпионата мира-2018.

Мэр Самары Олег <span class=error>Фурсов</span> предложил не допускать некультурных таксистов к работе во время чемпионата мира-2018. Увеличить
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Одним из важных моментов, по мнению градоначальника, являются музыкальные вкусы водителей.

— Нам важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры, — цитирует citytraffic.ru Фурсова. — Чтоб не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
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