Мэр Самары предложил запретить любителям шансона работать таксистами во время ЧМ-2018
Мэр Самары Олег Фурсов предложил не допускать «некультурных» таксистов к работе во время чемпионата мира-2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одним из важных моментов, по мнению градоначальника, являются музыкальные вкусы водителей.
— Нам важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры, — цитирует citytraffic.ru Фурсова. — Чтоб не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить.
Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter