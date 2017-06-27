Мэр Самары предложил запретить любителям шансона работать таксистами во время ЧМ-2018

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Одним из важных моментов, по мнению градоначальника, являются музыкальные вкусы водителей.

— Нам важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры, — цитирует citytraffic.ru Фурсова. — Чтоб не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.