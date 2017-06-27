Мутко: В докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против России
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Доклад Майкла Гарсии о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не содержит никаких фактов, ставящих под сомнение правомерность проведения в России чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«Там не может быть ничего по отношению к России. Исполком закрыл эту тему, вынеся решение, что оснований нет [отменять решение о правомерности выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года]», — сказал Мутко, отметив, что негативная информация о чемпионате мира — 2018 в западных СМИ наверняка еще будет появляться, но это не будет мешать России «двигаться вперед» в подготовке к турниру.
Выборы
В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА. Как сообщает газета, документ содержит 430 страниц.
По данным Bild, в докладе, в частности, говорится о том, что три члена исполкома ФИФА, обладавших правом голоса на выборах
Как пишет Bild, еще 2 млн долларов неизвестного происхождения поступили на счет 10-летней дочери другого футбольного функционера. Среди ключевых объектов расследования, по информации газеты, является катарская Aspire Academy — один из крупнейших спортивных центров в мире.
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