Строительство базы сборной России по футболу планируется в «Лужниках»

«На втором этапе реконструкции планируется в северном ядре создать базу для нашей сборной. Но это будем решать после чемпионата мира», — сказал Пронин.

«Мы после чемпионата мира, наверное, будем проводить в “Лужниках” концерты, непростая задача загрузить арену такими мероприятиями. Планируется порядка 5−6 футбольных игр. “Спартак” и ЦСКА собирают по 60 тысяч, будут игры сборной. Будем думать, работать над этим», — добавил функционер.

Реконструкция «Лужников», крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.