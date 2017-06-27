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27 июня 2017, 12:13 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

В Совфеде рассказали о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи ЧМ-2018

Председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России Андрей Кутепов рассказал об обсуждении предложения по снижению стоимости билетов на матчи. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России Андрей <span class=error>Кутепов</span> рассказал об обсуждении предложения по снижению стоимости билетов на матчи. Об этом сообщает Национальная служба новостей (<span class=error>НСН</span>). Увеличить
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«В Международной федерации футбола (ФИФА) ведется работа по уменьшению стоимости билета. Люди хотят приходить на стадионы. Чем билет будет доступнее, тем большее количество людей сможет попасть на матчи», — заявил Кутепов.

Кроме того, парламентарий отметил, что к началу мундиаля будут курсировать дополнительные 262 поезда между городами, которые примут матчи турнира.

5 июля прошлого года ФИФА объявила цены билетов на матчи Кубка конфедераций-2017 (от 960 рублей для россиян и от 70 долларов для иностранцев) и ЧМ-2018 (от 1280 рублей для россиян и от 105 долларов для иностранцев).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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