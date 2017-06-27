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27 июня 2017, 12:02 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Гендиректор «Лужников» подтвердил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет в ноябре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор стадиона «Лужники» Александр Пронин подтвердил, что первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года пройдет на арене в ноябре. Об этом функционер сообщил на пресс-конференции.

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Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что первый тестовый матч в «Лужниках» планируется провести в ноябре.

«Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит Российский футбольный союз», — сказал Пронин.

Реконструкция «Лужников», крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.
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