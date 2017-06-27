Сенатор: Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу в любом случае изменятся

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«Надо учитывать то, что в любом случае изменение затрат будет в какую-либо сторону. Во-первых, мы ведем эту работу с 2011 года, и с того времени инфляция достаточно серьезно изменила затраты. Она учитывалась и учитывается, и в прошлом году достаточно серьезно сказалась на бюджете», — сказал Литюшкин.

«Но вопрос состоит еще в том, что во многих регионах есть частные инвестиции на гостиницы, дороги и другое. Это нужно учитывать, потому что это скажется на уменьшении затратности на чемпионат мира. К тому же строится инфраструктура, которая будет приносить пользу и доходы как регионам, так и государственному бюджету. Так что окончательной суммы сейчас еще нет, она будет по итогам чемпионата мира», — добавил сенатор.

«Мы сделаем определенные выводы на основании проведения Кубка конфедераций. Думаю, наверняка будут внесены какие-то изменения, но не думаю, что они будут чувствительно отражаться на бюджете. Все основные статьи расходов на сегодняшний день уже ясны, поэтому могут быть только какие- то поправки в части требований ФИФА, увеличения номерного фонда гостиниц, перелетов», — сказал председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.