Сенатор: Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу в любом случае изменятся
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Расходы из бюджета России на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года могут измениться в любую сторону. Об этом на
пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Владимир Литюшкин.
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«Надо учитывать то, что в любом случае изменение затрат будет в
«Но вопрос состоит еще в том, что во многих регионах есть частные инвестиции на гостиницы, дороги и другое. Это нужно учитывать, потому что это скажется на уменьшении затратности на чемпионат мира. К тому же строится инфраструктура, которая будет приносить пользу и доходы как регионам, так и государственному бюджету. Так что окончательной суммы сейчас еще нет, она будет по итогам чемпионата мира», — добавил сенатор.
«Мы сделаем определенные выводы на основании проведения Кубка конфедераций. Думаю, наверняка будут внесены
Кубок конфедераций проходит в Москве,
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