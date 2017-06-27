Комиссия СФ: Петербург ожидает до 8 млн гостей в год проведения ЧМ по футболу

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«В прошлом году Санкт-Петербург принял порядка пяти миллионов гостей, в этом мы ожидаем около шести миллионов. В следующем году ждем около семи-восьми миллионов гостей. Гостиницы у нас готовы, в них каждый год увеличивается номерной фонд», — сказал Кутепов.