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27 июня 2017, 11:19 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Комиссия СФ: Петербург ожидает до 8 млн гостей в год проведения ЧМ по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург ожидает около 7−8 миллионов гостей в год проведения в городе чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.

В <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства игра 1/8 финала полуфинал а также встреча за третье место. Увеличить
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«В прошлом году Санкт-Петербург принял порядка пяти миллионов гостей, в этом мы ожидаем около шести миллионов. В следующем году ждем около семи-восьми миллионов гостей. Гостиницы у нас готовы, в них каждый год увеличивается номерной фонд», — сказал Кутепов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.
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Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности будет заранее готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.
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