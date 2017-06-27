Комиссия СФ: Петербург ожидает до 8 млн гостей в год проведения ЧМ по футболу
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/.
Санкт-Петербург ожидает около 7−8 миллионов гостей в год проведения в городе чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В прошлом году
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter