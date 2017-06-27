Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности будет заранее готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на
пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.
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«Проверили почти все регионы. Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, а остальные объекты готовы в большинстве своем — есть недостатки, но мы оказываем помощь, поэтому на сегодняшний момент очень близка вероятность того, что все будет готово заранее», — сказал Кутепов.
«Кубок конфедераций еще не закончился, но поступило порядка 50−60 тысяч заявок на бесплатное передвижение между городами», — отметил он.
Кубок конфедераций проходит в Москве,
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве,
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