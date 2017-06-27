Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018

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«Проверили почти все регионы. Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, а остальные объекты готовы в большинстве своем — есть недостатки, но мы оказываем помощь, поэтому на сегодняшний момент очень близка вероятность того, что все будет готово заранее», — сказал Кутепов.

«Кубок конфедераций еще не закончился, но поступило порядка 50−60 тысяч заявок на бесплатное передвижение между городами», — отметил он.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани и завершится 2 июля. Ранее прошел групповой этап, по итогам которого в полуфинале сыграют сборные Португалии и Чили, а также команды Германии и Мексики.