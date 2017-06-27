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27 июня 2017, 11:18 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности будет заранее готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.

Четыре города принимающих Кубок конфедераций готовы на сто процентов остальные объекты готовы в большинстве своем. Увеличить
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«Проверили почти все регионы. Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, а остальные объекты готовы в большинстве своем — есть недостатки, но мы оказываем помощь, поэтому на сегодняшний момент очень близка вероятность того, что все будет готово заранее», — сказал Кутепов.

«Кубок конфедераций еще не закончился, но поступило порядка 50−60 тысяч заявок на бесплатное передвижение между городами», — отметил он.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани и завершится 2 июля. Ранее прошел групповой этап, по итогам которого в полуфинале сыграют сборные Португалии и Чили, а также команды Германии и Мексики.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля.
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