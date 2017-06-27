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27 июня 2017, 11:04 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сорокин — о базировании сборных на ЧМ-2018: Подмосковье пользуется популярностью

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что ведущие мировые сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве на время чемпионата мира 2018 года из-за проблем с дорожным движением в столице России.

Генеральный директор оргкомитета Россия 2018 Алексей <span class=error>Сорокин</span> прокомментировал информацию о том что ведущие мировые сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве на время чемпионата мира 2018 года <nobr>из-за </nobr>проблем с дорожным движением в столице России. Увеличить
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«Не знаю, откуда иностранные СМИ взяли такую информацию. Наверное, сборные сказали бы нам, где они хотят базироваться.

У нас есть предварительные бронирования, и никаких изменений за последнее время в них не вносилось. Никаких отказов не было. Наоборот, я бы даже сказал, что Подмосковье пользуется популярностью.

Я не могу вам сказать, где какая сборная будет базироваться. У нас нет практики анонсировать такие вещи до начала чемпионата. Пока это живой организм. Команды бронируют базы, ещё даже не гарантировав себе места в финальной части, — сказал Сорокин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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