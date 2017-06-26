ESPN: Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018 из-за пробок
Лучшие сборные планеты не хотят выбирать Москву в качестве своей базы во время чемпионата мира-2018. Согласно ESPN, команды не хотят готовиться к матчам в столице
из-за пробок.
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Отмечается, что среди этих команд находятся сборные Англии и Германии. Англичане остались недовольны трафиком в Москве во время пребывания на Кубке конфедераций-2017, тогда как немцам понравился климат в Сочи и они планируют расположиться на юге России. Обе сборные уже исключили вариант с базированием в Москве.
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