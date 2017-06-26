Матч отборочного турнира ЧМ-2018 Казахстан — Черногория пройдет в Астане
Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Казахстана и Черногории состоится 1 сентября в Астане на стадионе «Астана Арена», сообщает официальный сайт ФФК.
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Казахстан в текущем отборочном цикле дважды принимал своих соперников в столице — Польшу (2:2) и Румынию (0:0). Еще один домашний поединок прошел в Алматы с Данией (1:3).
Матч Казахстан — Черногория начнется в 22:00 по столичному времени. В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Казахстан».
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