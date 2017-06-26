К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Казахстан в текущем отборочном цикле дважды принимал своих соперников в столице — Польшу (2:2) и Румынию (0:0). Еще один домашний поединок прошел в Алматы с Данией (1:3).

Матч Казахстан — Черногория начнется в 22:00 по столичному времени. В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Казахстан».