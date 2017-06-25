В чем подозревают команду Капелло?

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Прежде всего, стоит отметить, что конкретных фактов в обширном материале ничтожно мало. Большая часть статьи — это просто очередной пересказ истории масштабного допингового скандала, разгоревшегося в российском спорте с 2015 года. Собственно футбольной истории уделено лишь несколько абзацев. Мы выделили 8 главных цитат из материала Daily Mail с бомбовым заголовком «Наркокоманда».

СБОРНАЯ РОССИИ, ВЫСТУПАВШАЯ НА ЧМ-2014, НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ ФИФА

«The Mail on Sunday установила, что вся российская сборная, выступавшая в Рио-2014 (в оригинале статьи англичане почему-то упорно приписывают ЧМ-2014 не всей Бразилии, а одному городу. — Прим. «СЭ») находится под следствием ФИФА. «Главный вопрос нашего расследования — были ли все 23 футболиста той команды частью обширной государственной допинговой программы, существовавшей в России», — говорится в материале.

В «СПИСОК МАКЛАРЕНА» ПОПАЛИ 34 РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТА

«Наше расследование установило, что 23 сборника, игравшие в Рио, и еще 11 футболистов, не попавших в национальную команду, оказались в списке из более чем тысячи спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга (очевидно, речь идет о «списке Макларена». — Прим. «СЭ»).

ВПЕРВЫЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДОПИНГА ПОДОЗРЕВАЮТ ЦЕЛУЮ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ

«Тень подозрения, накрывшая весь остальной российский спорт, впервые брошена и на футбол. Эта информация в очередной раз ставит под вопрос пригодность России для проведения ЧМ-2018. Впервые в истории спорта в применении допинга подозревается целая футбольная команда, а не отдельные игроки».

ФИФА ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЕТСЯ

«Должностные лица ФИФА имеют обширное досье на игроков сборной России. Однако до сих пор неясно, какие меры будут приняты. Представитель организации подтвердил, что расследование все еще продолжается».

ПЯТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИГРАЮТ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

«Известно, что четыре игрока с фотографии (в качестве иллюстрации материала Daily Mail использовал командный снимок сборной России, сделанный перед матчем с бельгийцами на ЧМ-2014. На фото выделены Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Денис Глушаков. — Прим. «СЭ) выступают за национальную команду на Кубке Конфедераций, пробном турнире перед ЧМ-2018. Также в составе сборной присутствует пятый футболист, участвовавший в ЧМ-2014 — бывший защитник «Челси» Юрий Жирков».

СУЩЕСТВУЮТ НЕКИЕ «ПРОБЛЕМЫ» С ПРОБАМИ МОЧИ

«Футболисты привлекли внимание антидопинговых структур из-за проблем с пробами мочи. Неизвестно, существует ли объяснение, которое докажет невиновность этих игроков. Также есть подозрение, что ведущие игроки могли быть защищены от допинг-тестов».

НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ МОГУТ БЫТЬ НЕВИНОВНЫМИ

«Ключевая трудность для ФИФА и других спортивных федераций состоит в том, что не все спортсмены, попавшие под подозрение, действительно принимали стимуляторы. Некоторые из них могут быть невиновными.

Мы установили, что образцы мочи 100 футболистов находились в партии из примерно 3,5 тысяч проб, переправленных ВАДА из Москвы в Лозанну два года назад. Даже если они кажутся чистыми, современные тесты ДНК и другие процедуры могут показать, происходила подтасовка тестов или нет.