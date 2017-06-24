Проведение ЧМ-2018 вдвое увеличит число детей, занимающихся футболом в Сочи

«В спортшколах [города сейчас футболом] занимаются 787 детей. После проведения чемпионата мира по футболу мы сможем использовать тренировочные площадки для детей. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года эта цифра составит около полутора тысяч детей», — сказал Пилосян.

Он также уточнил, что сейчас общее количество детей, занимающихся регулярно футболом в Сочи, составляет около 4 тысяч человек, а со взрослыми цифра возрастает до 10−14 тысяч.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе «Фишт» в Сочи 25 июня встретятся сборные Германии и Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.