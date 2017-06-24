Стадион «Шинник» закрыт на реконструкцию к ЧМ-2018

Предполагаемый срок завершения работ на ярославских стадионах — май 2018 года. Во время чемпионата мира на этих футбольных аренах будут располагаться тренировочные базы команд-участниц мирового первенства. Пока на домашнем поле ведутся строительные работы, ярославский футбольный клуб «Шинник» будет играть в «гостях». Скорее всего, домашние матчи команда будет проводить в Костроме.

На ремонт стадиона «Славнефть» выделено 189 миллионов рублей, на реконструкцию «Шинника» — чуть более 103 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы начнутся с 26 июня. В планах замена покрытия футбольных полей, включая реконструкцию всей дренажной системы, установка подогрева и полива. На обоих стадионах будет установлена инновационная система безопасности. Работы будет выполнять самарская компания ООО «Прогресс-Н».