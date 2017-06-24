Стадион «Шинник» закрыт на реконструкцию к ЧМ-2018
В Ярославле подписали договор о реконструкции стадионов «Шинник» и «Славнефть» к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Предполагаемый срок завершения работ на ярославских стадионах — май 2018 года. Во время чемпионата мира на этих футбольных аренах будут располагаться тренировочные базы
На ремонт стадиона «Славнефть» выделено 189 миллионов рублей, на реконструкцию «Шинника» — чуть более 103 миллионов рублей.
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