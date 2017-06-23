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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30171185/
23 июня 2017, 16:20 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Медведев: Отставания в графике подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018 недопустимы

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Отставания от графика подготовки инфраструктуры в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, являются недопустимыми. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

<em>ШЕРЕМЕТЬЕВО 23 июня. /ТАСС/. </em>Отставания от графика подготовки инфраструктуры в аэропортах Шереметьево Внуково и Домодедово к чемпионату мира по футболу который пройдет в России в 2018 году являются недопустимыми. Об этом заявил <nobr>премьер-министр</nobr> Дмитрий <span class=error>Медведев</span> на совещании по развитию Московского <span class=error>авиаузла</span> в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Увеличить
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«Перед нами стоит серьезная задача — к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок», — сказал Медведев.
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