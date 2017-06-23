Медведев: Отставания в графике подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018 недопустимы

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«Перед нами стоит серьезная задача — к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок», — сказал Медведев.