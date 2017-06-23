Медведев: Отставания в графике подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018 недопустимы
ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Отставания от графика подготовки инфраструктуры в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, являются недопустимыми. Об этом заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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«Перед нами стоит серьезная задача — к началу чемпионата мира ввести в строй новые
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