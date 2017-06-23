Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в России

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По его словам, библиотека собирает по истории футбола в России, и первая коллекция уже доступна для читателей на портале библиотеки.

«Президентская библиотека собирает документы, связанные с историей России, и подготовка к чемпионату мира, Кубку конфедераций — это часть истории. Это города, которые обновляются в связи с подготовкой к чемпионату — появляются новые спортивные объекты, совершенствуется транспортная система», — сказал Вершинин.

Как пояснили в пресс-службе библиотеки, футбольная электронная коллекция, составленная к проведению Кубка конфедераций, включает указ президента России об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года от 25 марта 2013 года, постановления и распоряжения российского правительства и другие документы, касающиеся проведения футбольных турниров.

«К оцифровке запланированы редкие материалы по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, посвященные ходу строительства стадионов и других объектов инфраструктуры, проектно-техническая документация, фотографии с мероприятий, связанных с проведением соревнований, архивные материалы об истории футбола и спорта в Российской империи, газетные и журнальные материалы из… периодики, в том числе военного периода», — рассказали в пресс-службе.

Одним из интересных исторических свидетельств глава Президентской библиотеки считает билеты на матчи, которые также будут оцифрованы и включены в коллекцию. Александр Вершинин рассказал, что на период проведения Кубка конфедераций все документы коллекции будут в открытом доступе на портале.

После матчей — в библиотеку

Для участников и гостей Кубка Конфедераций Президентская библиотека организовала облегченный доступ в свое здание. Туда можно попасть по бейджам Кубка, сообщил Вершинин. «Эта схема уже была опробована во время Санкт-Петербургского международного экономического форума и будет применяться в дальнейшем», — сказал он.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина. Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку РФ.

Удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России (более 300 читальных залов) и более чем в 20 странах. Фонды Президентской библиотеки уже превысили 500 тыс. электронных копий документов и продолжают пополняться. К 2020 году, по планам, коллекция должна достичь 1 млн единиц хранения.