Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Президентская библиотека соберет в своих фондах оцифрованные документы по подготовке в России Кубка конфедераций и ЧМ-2018 по футболу — от указа президента до проектов стадионов и билетов на матчи. Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции в Петербурге генеральный директор библиотеки Александр Вершинин.
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По его словам, библиотека собирает по истории футбола в России, и первая коллекция уже доступна для читателей на портале библиотеки.
«Президентская библиотека собирает документы, связанные с историей России, и подготовка к чемпионату мира, Кубку конфедераций — это часть истории. Это города, которые обновляются в связи с подготовкой к чемпионату — появляются новые спортивные объекты, совершенствуется транспортная система», — сказал Вершинин.
Как пояснили в
«К оцифровке запланированы редкие материалы по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, посвященные ходу строительства стадионов и других объектов инфраструктуры,
Одним из интересных исторических свидетельств глава Президентской библиотеки считает билеты на матчи, которые также будут оцифрованы и включены в коллекцию. Александр Вершинин рассказал, что на период проведения Кубка конфедераций все документы коллекции будут в открытом доступе на портале.
После матчей — в библиотеку
Для участников и гостей Кубка Конфедераций Президентская библиотека организовала облегченный доступ в свое здание. Туда можно попасть по бейджам Кубка, сообщил Вершинин. «Эта схема уже была опробована во время
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре
Удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России (более 300 читальных залов) и более чем в 20 странах. Фонды Президентской библиотеки уже превысили 500 тыс. электронных копий документов и продолжают пополняться. К 2020 году, по планам, коллекция должна достичь 1 млн единиц хранения.
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