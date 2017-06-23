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23 июня 2017, 14:39 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Кержаков заявил, что с радостью будет совмещать любую деятельность с ролью посла ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий национальной команды Александр Кержаков заявил, что он с удовольствием будет совмещать любую деятельность в предстоящем сезоне с ролью посла чемпионата мира 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Кержаков в ближайшее время возглавит «некое направление и будет учиться», и клуб не планирует расставаться с ним. На вопрос, будет ли 34-летний Кержаков продолжать карьеру футболиста, президент «Зенита» ответил: «Посмотрим».

«Скажу так: не имеет значения, чем я буду заниматься. Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью в перед чемпионатом мира — посла от Санкт-Петербурга», — сказал Кержаков.

«Мне хотелось бы быть полезным», — ответил он на уточняющий вопрос, в какой роли он видит себя в новом сезоне.

Сезон-2016/17 Кержаков провел в «Зените», сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в частности, 30 голов в матчах за сборную России, что является рекордом.
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