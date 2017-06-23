В России пройдет Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот
22 июня 2017 года подписан меморандум о намерениях по проведению Чемпионата мира среди
детей-сирот «Будущее зависит от тебя», который пройдет в Москве в мае 2018 года. Соревнования такого уровня пройдут в нашей стране впервые, в них примут участие команды из 22 государств.
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Меморандум подписан Джоном Ро — генеральным директором благотворительного фонда Street Child United (Великобритания), который организует спортивные мероприятия с целью обратить внимание на защиту и поддержку
В 2018 году, накануне проведения Чемпионата мира по футболу FIFA в России, открытые Всероссийские соревнования по футболу среди
На турнире встретятся ребята из Англии, Белоруссии, Бразилии, Бурунди, Египта, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, России, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Украины, Филиппин и других государств.
С российской стороны к участию в матчах приглашены четыре команды: победители XII соревнований «Будущее зависит от тебя» в старшей возрастной категории — команда «Галактика» (Смоленская область), сборная девушек из России, а также по одной команде из Таджикистана и Белоруссии. Команды из других стран будут отобраны международным партнером — благотворительным фондом Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children.
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