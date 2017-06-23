В России пройдет Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот

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Меморандум подписан Джоном Ро — генеральным директором благотворительного фонда Street Child United (Великобритания), который организует спортивные мероприятия с целью обратить внимание на защиту и поддержку детей-сирот во всем мире, а с российской стороны Сергеем Солдатенковым — генеральным директором компании «МегаФон». Эта компания уже 12 лет проводит чемпионат России среди детских домов «Будущее зависит от тебя» при поддержке Российского футбольного союза, Министерства образования и науки России, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, Министерства иностранных дел.

В 2018 году, накануне проведения Чемпионата мира по футболу FIFA в России, открытые Всероссийские соревнования по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» выйдут на международный уровень. Двадцать четыре команды юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет со всего мира встретятся в Москве, чтобы сразиться за звание Чемпиона мира.

На турнире встретятся ребята из Англии, Белоруссии, Бразилии, Бурунди, Египта, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, России, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Украины, Филиппин и других государств.

С российской стороны к участию в матчах приглашены четыре команды: победители XII соревнований «Будущее зависит от тебя» в старшей возрастной категории — команда «Галактика» (Смоленская область), сборная девушек из России, а также по одной команде из Таджикистана и Белоруссии. Команды из других стран будут отобраны международным партнером — благотворительным фондом Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children.

Инициативу поддержал сэр Алекс Фергюсон, самый титулованный тренер в истории британского футбола. «Чемпионат мира среди детей-сирот находится в центре футбольных событий, он создает равные условия для детей, которые слишком долго оставались не признанными обществом. Я жду с нетерпением этот Чемпионат и думаю, что он поможет каждому ребенку заявить о себе целому миру», — отметил Фергюсон.

Результатом первого в истории Чемпионата мира для детей-сирот «Будущее зависит от тебя» станет создание глобальной платформы для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, которые должны быть услышаны современным обществом, чтобы получить равные шансы на успех в жизни.

«Весь мир сплотился, чтобы организовать Чемпионат мира среди детей-сирот. Мы благодарны нашим партнерам, которые разделяют наши ценности и ведут активную работу по социализации детей-сирот через футбол. В мае 2018 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA в России, мы гарантируем, что Соревнования станут глобальной платформой для того, чтобы люди обратили внимание на таких детей и постарались совместными усилиями создать для них светлое будущее», — добавил генеральный директор фонда Street Child United Джон Ро.