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23 июня 2017, 14:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Крис Вуд: Новозеландцы верят в то, что смогут отобраться на ЧМ-2018 в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии верит в то, что сможет отобраться на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом в пятницу сказал журналистам капитан новозеландцев Крис Вуд.

«Вера в команде есть, мы хотели бы написать новую страницу в истории. Я надеюсь, что в ноябре все хорошо сложится. Нас прекрасно тренируют. Мы хотели бы приехать сюда (в Россию на ЧМ-2018 — прим. ТАСС) через год и сделаем все необходимое для этого», — сказал Вуд.

В зоне Океании шесть команд были разделены на две группы, победителями которых стали сборные Новой Зеландии и Соломоновых островов. Эти команды сыграют между собой в финальной серии из двух встреч. Победитель противостояния встретится в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Первый матч сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии проведут 28 августа, второй — 5 сентября.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Новой Зеландии на Кубке конфедераций потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, проиграв сборным России и Мексики. В субботу она проведет матч заключительного тура в группе А против команды Португалии.

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