Крис Вуд: Новозеландцы верят в то, что смогут отобраться на ЧМ-2018 в России

«Вера в команде есть, мы хотели бы написать новую страницу в истории. Я надеюсь, что в ноябре все хорошо сложится. Нас прекрасно тренируют. Мы хотели бы приехать сюда (в Россию на ЧМ-2018 — прим. ТАСС) через год и сделаем все необходимое для этого», — сказал Вуд.

В зоне Океании шесть команд были разделены на две группы, победителями которых стали сборные Новой Зеландии и Соломоновых островов. Эти команды сыграют между собой в финальной серии из двух встреч. Победитель противостояния встретится в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Первый матч сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии проведут 28 августа, второй — 5 сентября.