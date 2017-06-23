Смертин: Подготовка России к ЧМ-2018 идет в верном направлении

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По его словам, быть послом мирового первенства — это «ответственная миссия». «Нам приходится участвовать в различных мероприятиях, которые показывают, насколько мы готовы к проведению турнира. Действия, которые продемонстрированы нашей страной — оргкомитетом, волонтерами, болельщиками — с начала Кубка конфедераций показывает, что мы на правильном пути. Те, кто приезжают к нам в страну, довольны нашим приемом», — отметил Смертин.

Другой посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева отметила большую работу, которую ей пришлось проделать в этом качестве. «Все реже, но я до сих пор сталкиваюсь с мнением, что для меня быть послом — это стоять в платье на сцене и держать в руках мяч “Красава”. Но это — вершина айсберга, у нас много закулисной работы: инспектирование стадионов, организация экскурсий, медиатуров. Также мы устраивали экскурсии для представителей детских домов», — сообщила телеведущая.