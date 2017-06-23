Болельщики ЧМ-2018 будут иметь льготы на посещение Пушкинского музея

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«Мы думаем о следующем, 2018 годе, когда в России пройдет чемпионат мира. Для болельщиков будут преференции, сейчас мы готовим эту систему. Также мы готовим проект с внуком замечательного импрессиониста Камиля Писсаро, живущим в США. Мы хотим показать, как крупнейшие художники мира интерпретируют в своем творчестве тему футбола», — сказала Лошак.