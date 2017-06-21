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21 июня 2017, 20:03 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Чили может подать заявку на совместное проведение ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Чили Артуро Салах сообщил, что страна может подать заявку на проведение чемпионата мира-2026. По его словам, Чили готова организовать турнир совместно с другими странами Южной Америки.

— Мы рассмотрим возможность проведения совместного турнира с другими странами. Это может быть две или три страны, — цитирует AP Салаха. — Мы посмотрим, будет ли возможность партнерства с нашими соседями и изучим варианты заявки.

Ранее намерения подать совместную заявку на ЧМ-2026 изъявили Мексика, Канада и США. Напомним, что в финальной стадии турнира впервые в истории примут участие 48 сборных.

ЧМ-2018 пройдет в России, а ЧМ-2022 — в Катаре.
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