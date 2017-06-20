Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30133732/
20 июня 2017, 16:28 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ-2018 российской и бразильской сборных

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер надеется, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют российская и бразильская сборные. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Нам следует не забывать о таком важном событии, как предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Наше искреннее желание состоит в том, чтобы в финале встретились сборные Бразилии и России», — сказал Темер.

«Это большой аванс для нашей сборной, — заявил в ответ Володин. — В свое время, в 2004 году, когда я был в Бразилии, то видел, какое внимание вы уделяете футболу. Количество футбольных полей в окрестностях вашей столицы впечатляет. В этом вопросе однозначно нам нужно у вас многому поучиться, потому что вы занимаетесь тем, что формирует потом школы профессионалов и открывает путь к победе, работаете с детьми и создаете им условия для занятий футболом».

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Гала-представление в Большом театре будет предварять финал ЧМ-2018

Гала-представление в Большом театре будет предварять финал ЧМ-2018

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Гала-представление, которое покажет лицо российской культуры, пройдет в Большом театре в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной Казани

Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоев