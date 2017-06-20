Гала-представление в Большом театре будет предварять финал ЧМ-2018
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/.
Гала-представление, которое покажет лицо российской культуры, пройдет в Большом театре в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Финал мирового первенства 2018 года пройдет в Москве 15 июля.
«Не буду раскрывать всех планов мероприятий, приуроченных к чемпионату мира 2018 года, но могу сказать, что в Большом театре перед финалом турнира пройдет большое
Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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