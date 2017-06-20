Гала-представление в Большом театре будет предварять финал ЧМ-2018

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Финал мирового первенства 2018 года пройдет в Москве 15 июля.

«Не буду раскрывать всех планов мероприятий, приуроченных к чемпионату мира 2018 года, но могу сказать, что в Большом театре перед финалом турнира пройдет большое гала-представление, ориентированное на то, чтобы показать всю российскую культуру. Думаю, что на нем будут присутствовать руководители стран, чьи сборные сыграют в финале», — заявил Швыдкой.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.