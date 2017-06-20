Подготовка тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области завершится до конца 2017 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Подготовка и оснащение оборудованием пяти тренировочных баз чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростовской области завершится до конца текущего года. На эти цели из резервного фонда региона выделено почти 145 млн рублей, сообщила во вторник пресс- служба губернатора области.
«Из резервного фонда области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами», — отметили в
Эту сумму потратят на оснащение пяти тренировочных баз: стадионы «Локомотив», «Труд» и «Олимп-2» в
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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