Подготовка тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области завершится до конца 2017 года

«Из резервного фонда области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами», — отметили в пресс-службе.

Эту сумму потратят на оснащение пяти тренировочных баз: стадионы «Локомотив», «Труд» и «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион имени Лакомова в Азове. Около 85 млн рублей из этой суммы будут израсходованы на приобретение оборудования по уходу за газонами. На 60 млн рублей закупят все необходимое для обновления тренировочных площадок: спортивный инвентарь и мебель.