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18 июня 2017, 23:53 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Пицци: Для того, чтобы система видеоповторов прижилась, нужно время

Главный тренер сборной Чили ХуанАнтонио Пицци поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедерации со сборной Камеруна (2:0), а также высказал мнение о системе видеопомощника арбитра.

Стадион Спартак перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Камеруна и Чили. Увеличить
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© РИА "Новости"

По ходу встречи, прошедшей на стадионе «Спартак», ключевые решения дважды принимались на основе видеоповтора.

«Таймы разительно отличались. В первом мы хорошо играли и как команда, и индивидуально. Были хорошие пасы, хорошее движение, мы справлялись с соперником. Да, были ошибки, но это футбол. Думал, что во втором тайме мы сможем играть в том же ритме — было такое намерение. Мы хотели адаптироваться к ритму соперника, продолжить в том же духе. Команда у нас очень хорошая, уверенная в себе. Мы можем создавать голевые ситуации, что вы и видели.

Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Сейчас это эксперимент. Может быть, трудно привыкнуть к этому — мы привыкли не ждать, пока кто-то пересмотрит момент. Может, мы столкнёмся со сложными ситуациями. Сегодня в конце первого тайма мы уже могли вести 1:0, но счёт был 0:0, и игроки были разочарованы. Это стресс. Но мы просто ещё не привыкли к этому. Поживём — увидим. С другой стороны, техника, люди, которые отслеживают моменты, дадут нам возможность более справедливо оценивать подобные ситуации. Единственное — не самые лучшие эмоции, пусть это и справедливое решение. Это эмоционально действует на игроков.

Может, это и повлияло на нас. Но, думаю, решение было справедливое. Просто разница была такой маленькой, что я подумал, что раньше такой гол бы засчитали. Если техника не будет влиять на наши эмоции, думаю, пусть такая практика живёт. Когда появляется что-то новое, надо потерпеть, подождать, — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

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