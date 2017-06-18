Пицци: Для того, чтобы система видеоповторов прижилась, нужно время
Главный тренер сборной Чили ХуанАнтонио Пицци поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедерации со сборной Камеруна (2:0), а также высказал мнение о системе видеопомощника арбитра.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По ходу встречи, прошедшей на стадионе «Спартак», ключевые решения дважды принимались на основе видеоповтора.
«Таймы разительно отличались. В первом мы хорошо играли и как команда, и индивидуально. Были хорошие пасы, хорошее движение, мы справлялись с соперником. Да, были ошибки, но это футбол. Думал, что во втором тайме мы сможем играть в том же ритме — было такое намерение. Мы хотели адаптироваться к ритму соперника, продолжить в том же духе. Команда у нас очень хорошая, уверенная в себе. Мы можем создавать голевые ситуации, что вы и видели.
Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Сейчас это эксперимент. Может быть, трудно привыкнуть к этому — мы привыкли не ждать, пока
Может, это и повлияло на нас. Но, думаю, решение было справедливое. Просто разница была такой маленькой, что я подумал, что раньше такой гол бы засчитали. Если техника не будет влиять на наши эмоции, думаю, пусть такая практика живёт. Когда появляется
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