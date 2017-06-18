Пицци: Для того, чтобы система видеоповторов прижилась, нужно время

По ходу встречи, прошедшей на стадионе «Спартак», ключевые решения дважды принимались на основе видеоповтора.

«Таймы разительно отличались. В первом мы хорошо играли и как команда, и индивидуально. Были хорошие пасы, хорошее движение, мы справлялись с соперником. Да, были ошибки, но это футбол. Думал, что во втором тайме мы сможем играть в том же ритме — было такое намерение. Мы хотели адаптироваться к ритму соперника, продолжить в том же духе. Команда у нас очень хорошая, уверенная в себе. Мы можем создавать голевые ситуации, что вы и видели.

Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Сейчас это эксперимент. Может быть, трудно привыкнуть к этому — мы привыкли не ждать, пока кто-то пересмотрит момент. Может, мы столкнёмся со сложными ситуациями. Сегодня в конце первого тайма мы уже могли вести 1:0, но счёт был 0:0, и игроки были разочарованы. Это стресс. Но мы просто ещё не привыкли к этому. Поживём — увидим. С другой стороны, техника, люди, которые отслеживают моменты, дадут нам возможность более справедливо оценивать подобные ситуации. Единственное — не самые лучшие эмоции, пусть это и справедливое решение. Это эмоционально действует на игроков.