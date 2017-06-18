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18 июня 2017, 15:10 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Мутко предложил «завезти марихуанки» в случае приезда голландцев на ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пошутил по поводу возможного приезда сборной Нидерландов на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Его слова в воскресенье, 18 июня, приводит «Интерфакс».

Президент Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Мутко</span> пошутил по поводу возможного приезда сборной Нидерландов на чемпионат мира по футболу 2018 года который пройдет в России. Он предложил завезти <span class=error>марихуанки</span> в случае если голландцы квалифицируются в финальную часть мирового первенства. Увеличить
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«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются», — заявил Мутко.

Глава РФС выступал на внеочередной конференции организации, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

Легкие наркотики, к которым относится марихуана, в Нидерландах официально разрешены. Их употребление относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.

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Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил на конференции организации в Санкт-Петербурге, что проведение в России чемпионата мира является уникальным шансом, чтобы поднять интерес к футболу в стране, и если не получится им воспользоваться, значит, работа будет сделана слабо.
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