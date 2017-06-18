Мутко предложил «завезти марихуанки» в случае приезда голландцев на ЧМ-2018

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«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются», — заявил Мутко.

Глава РФС выступал на внеочередной конференции организации, состоявшейся в Санкт-Петербурге.

Легкие наркотики, к которым относится марихуана, в Нидерландах официально разрешены. Их употребление относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Окончательный состав участников определится после окончания отборочного этапа в октябре 2017 года.