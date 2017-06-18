Под комплименты Инфантино: на конференции РФС обсудили готовность к ЧМ-2018
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Делегаты Российского футбольного союза (РФС) на внеочередной конфедерации, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге — на следующий же день после матча открытия Кубка конфедераций, обсудили подготовку к домашнему чемпионату мира и включили новых членов в состав исполкома организации.
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«Готовим мероприятие, которое еще не видел свет»
Конференцию посетил президент ФИФА Джанни Инфантино, присутствовавший и на субботней встрече на стадионе «Санкт-Петербург» между сборными России и Новой Зеландии (2:0). Глава ФИФА вот уже какой день повторяет свою высокую оценку относительно готовности страны к крупнейшем мировому форуму.
«Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет. Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в
Президент ФИФА Джанни ИнфантиноТакже с хвалебной речью в адрес РФС и всей России выступил представитель УЕФА Зоран Лакович. А сам глава РФС и
«У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит “Стратегию” региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», — сказал Мутко во время выступления.
Смысл проведения конференции, которая началась с минуты молчания в память о скончавшемся 22 мая, за день до своего 79-летия комментаторе Владимире Перетурине, Мутко объяснил хорошей возможностью поговорить о развитии футбола в стране с региональными федерациями в связи с матчем сборной России.
Смертин и Сорокин в исполкоме РФС
Участники внеочередной конференции РФС в
Далее по повестке конференции практически единогласно были одобрены поправки в устав РФС, которые позволили принять в исполком организации новых членов. Так, к уже имеющимся 23 членам исполкома РФС добавились Сорокин, комиссар организации по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе,
После же официальной части Мутко раскритиковал готовность новичков Российской футбольной
«Стабильность календаря должна быть. Надо прекратить эти переносы матчей. Мы сразу либо не думаем, либо думаем не так. Календарь должен быть незыблем, — сказал Мутко журналистам. — Структуру календаря лига утвердила. Но мне странно видеть 10 декабря матчи. Если это делать, то эти матчи должны заканчиваться на юге. Я взял просто календарь, клуб с юга в
А глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что предварительно проведение финала Кубка России предстоящего сезона запланировано на 9 мая в Волгограде.
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