Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил на конференции организации в Санкт-Петербурге, что проведение в России чемпионата мира является уникальным шансом, чтобы поднять интерес к футболу в стране, и если не получится им воспользоваться, значит, работа будет сделана слабо.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
«У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит “Стратегию” (“Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года”) региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», — сказал Мутко во время выступления.
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