Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Конференция РФС стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге, где накануне матчем Россия — Новая Зеландия открылся Кубок конфедераций.

«У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит “Стратегию” (“Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года”) региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», — сказал Мутко во время выступления.