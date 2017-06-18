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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30109046/
18 июня 2017, 11:05 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил на конференции организации в Санкт-Петербурге, что проведение в России чемпионата мира является уникальным шансом, чтобы поднять интерес к футболу в стране, и если не получится им воспользоваться, значит, работа будет сделана слабо.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Конференция РФС стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге, где накануне матчем Россия — Новая Зеландия открылся Кубок конфедераций.

«У нас есть уникальный шанс — мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации. Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит “Стратегию” (“Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года”) региональным губернаторам. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», — сказал Мутко во время выступления.
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