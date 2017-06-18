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18 июня 2017, 11:02 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Инфантино: Приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рад наблюдать, как российское футбольное сообщество объединилось вокруг подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом Инфантино заявил во время выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС) в Петербурге.

По словам президента ФИФА в РФ замечательный уровень подготовки футбольной инфраструктуры. Увеличить
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«Дорогие друзья, привет, — сказал Инфантино по-русски, после чего продолжил по-английски — Для меня большая честь быть здесь на внеочередной конференции РФС. Мы будем работать с Россией еще год, чтобы организовать лучший чемпионат мира. Мне очень приятно, что российская футбольная семья объединилась вокруг подготовки чемпионата мира».

«Этот проект изменит ландшафт российского футбола и футбола во всем мире. Весь мир будет внимательно следить за тем, что делает Россия. Мы вместе подготовим лучший турнир, какого еще не было», — добавил президент ФИФА.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. «У нас прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, я поздравляю Россию с победой в первом матче. Также я хочу поздравить оргкомитет, РФС и всех, кто приложил усилия для проведения Кубка конфедераций», — сказал Инфантино.

«Конечно, хочу отметить замечательный уровень подготовки инфраструктуры, — продолжил Инфантино. — Стадионы производят огромное впечатление, все вместе мы сможем открыть для себя великую страну, а также команды, которые будут принимать участие в этих турнирах. Я считаю, что это хороший шанс для всех, чтобы получить новый толчок в развитии футбола, ведь мир нуждается в российском футболе. Я рассчитываю на вас, на все конфедерации, лиги, на поддержку, при этом вы можете рассчитывать на меня».

После конференции Инфантино отправится в Казань, где пройдет матч Кубка конфедераций между командами Мексики и Португалии.
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Мутко: РФС слабо отработает, если не использует ЧМ для поднятия интереса к футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил на конференции организации в Санкт-Петербурге, что проведение в России чемпионата мира является уникальным шансом, чтобы поднять интерес к футболу в стране, и если не получится им воспользоваться, значит, работа будет сделана слабо.
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