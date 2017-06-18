Инфантино: Приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рад наблюдать, как российское футбольное сообщество объединилось вокруг подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом Инфантино заявил во время выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС) в Петербурге.
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«Дорогие друзья, привет, — сказал Инфантино
«Этот проект изменит ландшафт российского футбола и футбола во всем мире. Весь мир будет внимательно следить за тем, что делает Россия. Мы вместе подготовим лучший турнир, какого еще не было», — добавил президент ФИФА.
Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. «У нас прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, я поздравляю Россию с победой в первом матче. Также я хочу поздравить оргкомитет, РФС и всех, кто приложил усилия для проведения Кубка конфедераций», — сказал Инфантино.
«Конечно, хочу отметить замечательный уровень подготовки инфраструктуры, — продолжил Инфантино. — Стадионы производят огромное впечатление, все вместе мы сможем открыть для себя великую страну, а также команды, которые будут принимать участие в этих турнирах. Я считаю, что это хороший шанс для всех, чтобы получить новый толчок в развитии футбола, ведь мир нуждается в российском футболе. Я рассчитываю на вас, на все конфедерации, лиги, на поддержку, при этом вы можете рассчитывать на меня».
После конференции Инфантино отправится в Казань, где пройдет матч Кубка конфедераций между командами Мексики и Португалии.
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