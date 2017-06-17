Прокуратура Швейцарии сообщила о расследовании около 25 случаев коррупции в ФИФА
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт. Прокуратура Швейцарии расследует около 25 случаев коррупции, связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) и процессом выборов стран-хозяек чемпионатов мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.
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Лаубер не сообщил, о каких именно случаях идет речь. При этом агентство сообщает, что среди фигурантов дел присутствуют бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер,
Также в прокуратуре сообщили, что количество подозрительных финансовых операций, касающихся выборов
«На сегодняшний день в ходе расследования было получено 178 сообщений о подозрительных финансовых операциях, — сообщили в офисе прокурора. — На данный момент власти Швейцарии исследуют документы, содержащие около 19 терабайт данных».
Швейцарская полиция в 2015 году провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США в связи с делом о коррупции в организации. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности. В ноябре 2015 года стало известно, что расследование швейцарских властей выявило более 120 подозрительных финансовых операций.
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