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17 июня 2017, 10:18 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Прокуратура Швейцарии сообщила о расследовании около 25 случаев коррупции в ФИФА

МОСКВА, 17 июн — Р-Спорт. Прокуратура Швейцарии расследует около 25 случаев коррупции, связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) и процессом выборов стран-хозяек чемпионатов мира, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера.

Прокуратура Швейцарии расследует около 25 случаев коррупции связанных с Международной федерацией футбола (ФИФА) и процессом выборов <nobr>стран-хозяек</nobr> чемпионатов мира сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис генерального прокурора Швейцарии <span class=error>Михаэля</span> <span class=error>Лаубера</span>. Увеличить
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Лаубер не сообщил, о каких именно случаях идет речь. При этом агентство сообщает, что среди фигурантов дел присутствуют бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также глава организационного комитета чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.

Также в прокуратуре сообщили, что количество подозрительных финансовых операций, касающихся выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре соответственно, возросло.

«На сегодняшний день в ходе расследования было получено 178 сообщений о подозрительных финансовых операциях, — сообщили в офисе прокурора. — На данный момент власти Швейцарии исследуют документы, содержащие около 19 терабайт данных».

Швейцарская полиция в 2015 году провела серию арестов высокопоставленных чиновников ФИФА по запросу властей США в связи с делом о коррупции в организации. На фоне коррупционного скандала пост президента ФИФА досрочно покинул Йозеф Блаттер, который в итоге был отстранен от футбольной деятельности. В ноябре 2015 года стало известно, что расследование швейцарских властей выявило более 120 подозрительных финансовых операций.
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