Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и России

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Пеле в пятницу посетил Москву, побывав на Манежной площади у часов обратного отсчета времени, оставшегося до старта мирового первенства.

«Надеюсь, что в финале чемпионата мира сыграют Бразилия и Россия и что я побываю на этом матче», — сказал Пеле.

«Не многие знают, но недавно я сделал операцию, поэтому не могу сыграть на чемпионате мира в России», — пошутил трехкратный чемпион мира, отметив, что в последний раз был в России 15 лет назад.

В мероприятии, которое было организовано одним из спонсоров Международной федерации футбола, также участвовала вдова советского вратаря Льва Яшина — Валентина Яшина.

«Я очень рада тому, что вновь увиделась с Пеле в Москве. Мы знакомы с 1958 года. Мне хотелось бы подарить ему пожизненный пропуск на стадион “Динамо”. На нашем стадионе он будет почетным гостем номер один», — сказала Яшина.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.