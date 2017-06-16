Яшина подарила Пеле вечный пропуск на стадион «Динамо»

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Также внук Валентины Тимофеевны вручил легендарному бразильцу мяч.

— Знаем друг друга очень много лет, с 1958 года, — сказала Валентина Тимофеевна. — Хочу вручить Пеле этот вечный пропуск, с которым он попадет на наш новый стадион в любой день и любой кабинет.