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16 июня 2017, 16:15 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Яшина подарила Пеле вечный пропуск на стадион «Динамо»

Вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна подарила Пеле вип-пропуск на новый стадион «Динамо», который должен открыться в ближайшее время.

Вдова Льва <span class=error>Яшина</span> Валентина Тимофеевна подарила <span class=error>Пеле</span> <nobr>вип-пропуск</nobr> на новый стадион Динамо который должен открыться в ближайшее время. Увеличить
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Также внук Валентины Тимофеевны вручил легендарному бразильцу мяч.

— Знаем друг друга очень много лет, с 1958 года, — сказала Валентина Тимофеевна. — Хочу вручить Пеле этот вечный пропуск, с которым он попадет на наш новый стадион в любой день и любой кабинет.
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