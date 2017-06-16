Казахстанское телевидение купило у ФИФА права на трансляцию чемпионатов мира-2018 и 2022

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Он отметил, что такое соглашение подписано впервые в истории казахстанского телевидения. Кроме двух «главных» ЧМ «Казахстан», в холдинг которого входят одноименный канал и спортивный KazSport, получил права на показа других турниров под эгидой ФИФА: клубного ЧМ, юношеских и молодежных ЧМ, ЧМ среди женщин, по футзалу, пляжному футболу, а также Кубка Конфедераций-2017, который стартует 17 июня.

«Важно, что ­ ­договоренность заключ­ена напрямую с оригин­альным правообладател­ем, минуя тем самым п­ерекупщиков ТВ-прав. Таким образом, достиг­нута серьезная эконом­ия средств», — отметил Абаев.

Напомним, следующий ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России, а в 2022 году турнир примет Катар.